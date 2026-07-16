«Цена за эго»: США ввели пошлины на товары из Бразилии

Фото: www.globallookpress.com/Wang Chun

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По мнению Рубио, в последний год президент Лула де Силва вел «вредную для своего народа политику».

США ввели пошлины на товары из Бразилии. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на своей странице в социальных сетях.

«Президент Трамп поручил Торговому представительству США ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии. Чтобы не было недопониманий по поводу причин этого: президент Лула и его правительство вели переговоры с США недобросовестно», — заявил Рубио.

Также он уточнил, что политика, которую ведет бразильский лидер, вредна как для его собственного народа, так и для американцев. По мнению Рубио, в течение последнего года Лула ставил свое эго выше сделки со Штатами, которая положительно сказалась бы на его гражданах.

Госсекретарь США подчеркнул, что введение пошлин — это цена за подобное поведение Лулы да Силвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп отказался от планов вводить 20% санкции через Ормузский пролив. Глава Белого дома передумал после консультаций с лидерами Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Бахрейна. Они предложили сосредоточиться на расширении инвестиционного сотрудничества с США вместо пошлин.

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