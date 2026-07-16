Маков день 16 июля: традиции, приметы и главные запреты праздника

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В этот день предки по поведению животных и природы угадывали погоду, а также делали талисманы, которые спасали от зависти и сглаза.

Ежегодно 16 июля православные христиане вспоминают двух мучеников — Марка и Мокия. В народном календаре эта дата именуется как Маков день или Стожары. Об истории, традициях, приметах и запретах в этот день рассказал портал URA.RU.

История Макова дня

Маков день 16 июля неразрывно связан с историей двух мучеников — братьев Марка и Мокия, живших в третьем веке нашей эры в Римской империи. Начатый при императоре Диоклетиане процесс гонения на христиан продолжился при Максимиане. От Марка и Мокия правящая верхушка требовала отречься от веры. Но братья сохранили верность своим убеждениям, за что были приговорены к смертной казни.

Маков день — народное название дня памяти святых. Оно происходит, вероятно, из-за созвучия имен с маком и его сбора в этот период. Кроме того, день имеет и второе название — Стожары, которое отсылает к звездному скоплению Плеяды в созвездии Тельца и шестам для стогов сена.

Традиции Макового дня

Известно, что в этот день предки приступали к сбору мака, который использовали не только в пищу, но также как лечебное средство и защитный талисман. Согласно верованиям, освященные маковые зерна спасают от зависти, сквернословия и сглаза. Кроме того, крестьяне верили, что мак «усыпляет» демонов и отводит беду.

Приметы на 16 июля

В старину в этот день по уровню воды в колодце предсказывали погоду: если ее становилось меньше, ждали жарких дней. Также изменения в погоде подсказывали поведение животных и состояние природы. Так, спрятавшиеся бабочки или улитки на деревьях — к осадкам, бег облаков — к ветру, а кучевые облака — к непогоде.

При этом в ночь на 16 июля сны считали вещими, поэтому крестьяне под подушку клали несколько маковых зерен.

Запреты на Маков день 16 июля

В прошлом Маков день называли тревожной датой. 16 июля предки никогда не начинали новые дела, поскольку любое важное решение в этот день могло закончиться плачевно. Также в этот день запрещено давать кому-то в долг, ссориться с близкими, определяться со свадьбой и назначать свидания, совершать крупные покупки, сплетничать, организовывать застолья.

Что можно делать 16 июля

В этот день рекомендуется сходить в церковь, собрать зерна мака и приготовить из них угощения, сделать амулет и посмотреть на звезды.

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