Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Rutenkolk; 5-tv.ru

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Американский наставник снисходительно посоветовал европейцам повышать уровень киберзащиты.

Вот как раз за точность этих ударов сегодня отвечают современные системы на основе искусственного интеллекта. С американскими военными плотно сотрудничают сразу несколько компаний, которые разрабатывают цифровое оружие.

В их числе — корпорация Anthropic. Ее специалисты сегодня очень агрессивно внедряют новейшие цифровые продукты по всему миру. Вот только с Европой дела не заладились. Очередное совещание закончилось громким международным скандалом. Но почему оно изначально было обречено на провал — узнал корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Европейцев опять унизили. Американская компания-разработчик систем двойного назначения на базе искусственного интеллекта Anthropic снизошла до участия в слушаниях Европарламента, правда, всего лишь по видеосвязи. И выставила не ферзя, а пешку: младшего научного сотрудника, который в штате менее четырех месяцев.

«Я — технический специалист, а не тот, кто отвечает за политику компании. Мой багаж знаний — разработка систем на основе искусственного интеллекта. В Anthropic я отвечаю за разработку нейронной навигации по системам с целью выявления критических уязвимостей», — сказал технический специалист компании Anthropic Донни Гринберг.

Anthropic демонстративно отказалась обсуждать с евродепутатами возможность для структур ЕС получить доступ к выпущенной в июне системе Mythos 5, созданной для защиты критической программной инфраструктуры, чтобы не взломали атомную станцию или центр управления ракетами.

«Чиновники ЕС возмущены тем, что гигант в сфере ИИ отправил младшего сотрудника давать показания о безопасности», — пишет Politico.

Заголовок Politico не раскрывает и сотой доли «остро перченых эмоций» на слушаниях в Европарламенте. Депутаты забрасывали «республиканского технаря» вопросами, на которые тот априори не мог ответить.

«Что реально делает Anthropic, чтобы граждане и бизнес были защищены не только в США, что для вас приоритет, но также в Европе? И чтобы ваша система не попала в руки злоумышленников, которые могли бы превратить ее в оружие ради геополитических выгод? Европейцы хотят быть уверены, что это не будет использовано против них!» — спросила депутат Европарламента от голландской партии «Зеленые» Ким ван Спаррентак.

Дошло и вовсе до гротеска. Евродепутатам показалось, что нью-йоркский визави — лишь тень виртуальной реальности.

«Вы действительно отвечаете на наши вопросы или просто зачитываете ответы, которые вам генерирует ваша модель искусственного интеллекта? Мне показалось, что вы читаете, поэтому я хотел бы, чтобы вы ответили мне», — сказал депутат Европарламента от Европейской народной партии Пабло Ариас Эчеверрия.

«Действительно ли отвечаю я или за меня говорит Claude? Полагаю, это можно считать комплиментом, мы очень гордимся нашей нейронкой. Но отвечаю именно я», — ответил Гринберг.

А в целом американский наставник снисходительно посоветовал европейцам повышать уровень киберзащиты и отключился, не попрощавшись. И это еще больше разозлило собеседников по другую сторону Атлантики: ощущение, что Евросоюз безнадежно отстает от США в создании «искусственных мозгов», окончательно добило законодателей Старого света.

«Кто может гарантировать, что европейские институты, предприятия и граждане внезапно не потеряют доступ к ключевым технологиям из-за решений, принимаемых в Вашингтоне, а не в Брюсселе?» — спросила депутат Европарламента от Европейской народной партии Камила Газиук-Пехович.

Но даже не в Вашингтоне, а где-то в глубинах сверхмощного сервера, следует из фильма-расследования, выпущенного журналистами британской Financial Times. Он раскрывает многие тайны Palantir — прямых конкурентов Anthropic — и в слежке за гражданами, и в военных технологиях или преступлениях: Пентагон до сих пор выясняет, чья система направила ракету в школу девочек в иранском Минабе.

«Задумайтесь над тем, что это — гигантская панель управления, собирающая сведения отовсюду: от соцсетей до информации с поля боя. Она их обрабатывает и превращает в готовые решения с невероятной скоростью! Прибавьте к этому твердое обязательство следовать военной доктрине США. Palantir отбрасывает в сторону моральные аспекты так, как никакая другая компания Кремниевой долины», — сказала журналист-расследователь Financial Times Синтия О’Мерчу.

Может, именно эта аморальность заставила мэрию Лондона в мае аннулировать контракт с Palantir на 50 миллионов фунтов. А правительства Франции, Швейцарии и Германии — отказаться от использования «адских нейронок» от Питера Тиля и его ключевого партнера — ЦРУ.

Да и в США начинают понимать: что-то не так со всеми этими чудодейственными нейротехнологиями — и неважно — от Anthropic, Palantir, Google, Microsoft — всех, у кого многомиллиардные контракты с Пентагоном.

«Знаете, наша общественная система не работает. У нас нет никакой меритократии, когда посты занимают достойнейшие. И у нас странная экономическая система, главный результат которой — вознести наверх наиболее агрессивных и нечестных людей. Я не понимаю. Их как будто продвигает какая-то невидимая рука!» — сказал консервативный политический обозреватель, журналист Такер Карлсон.

Фильм-расследование о Palantir так и называется: «Прибыль, контракты и власть». И этим всем американская хайтек-элита делиться не будет ни с кем. Так что мечты европейцев получить от США на смену «ядерному зонтику» кибернетический выглядят абсолютно несостоятельными.

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