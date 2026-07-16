На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Радмира

Фото, видео: 5-tv.ru

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У малыша редкое и опасное заболевание — краниосиностоз.

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В наших с вами руках — судьба четырехмесячного Радмира из Ульяновской области. Сразу после рождения мальчику диагностировали очень редкое и опасное заболевание. Сегодня он ничем не отличается от сверстников. Но рискует стать инвалидом, если не сделать срочную операцию. Подарить ребенку шанс на здоровую и полноценную жизнь можем мы с вами. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22 или отсканируйте QR-код на экране.

Маленький Радмир — обычный жизнерадостный малыш. Он звенит погремушками, улыбается маминым гримасам и с любопытством познает мир.

Но еще в роддоме мама заметила, что форма головы сына кажется странной — череп как будто деформирован. Врачи успокаивали: все в пределах нормы. Однако тревога не утихала, и родители обратились к специалистам в Ульяновскую областную больницу. Там диагностировали редкое и опасное заболевание — краниосиностоз. Это когда черепные кости срастаются слишком рано и препятствуют росту мозга.

«Это провоцирует внутричерепное давление. Впоследствии может ухудшиться зрение. Ухудшится слух. Умственное развитие может пострадать», — рассказала мама Радмира Карина Аширова.

К счастью, болезнь выявили вовремя — малышу всего четыре месяца, пока последствия еще можно предотвратить. Сейчас Радмир активен и любознателен, но без срочного лечения деформация черепа будет увеличиваться, и тяжелые осложнения станут необратимыми. Опытный нейрохирург Игорь Глязер уверен: если сделать операцию сейчас, малыш будет расти здоровым.

«Мы распилим кости черепа, соберем их в новую правильную конфигурацию, создадим правильную форму и объем черепа. Это позволит в дальнейшем головному мозгу правильно расти без каких-либо функциональных и эстетических нарушений», — объяснил детский хирург Игорь Глязер.

В первые месяцы жизни кости черепа мягкие, их легче моделировать. Поэтому самое ценное сейчас — время.

«Общение с другими семьями дало нам большую надежду и гарантию того, что все будет хорошо. Их дети растут здоровыми, веселыми, активными ребятами. Я хочу для своего сына именно такого же», — отметила мама Радмира Карина Аширова.

Но путь к здоровью стоит огромных денег. Операция обойдется в 1 154 920 рублей. Непосильная сумма для семьи Ашировых. Мама в декрете, работает только папа, а все силы и средства родителей уходят на заботу о маленьком сыне.

«Самостоятельно мы просто не можем собрать нужную сумму. Мы очень надеемся, что люди окажутся неравнодушными к нашей проблеме», — сказала мама Радмира Карина Аширова.

На лбу у Радмира — розовое пятнышко, которое в народе ласково называют «поцелуем ангела». Но сейчас малышу как никогда нужна помощь реальных людей — нас с вами, чтобы болезнь осталась единственным тяжелым испытанием в его жизни. А впереди было только беззаботное и счастливое детство.

Давайте вместе поможем Радмиру. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!

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