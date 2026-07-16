Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Применение FPV-дронов позволило выполнить боевую задачу в условиях темного времени суток.

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дронов поразили позиции Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили опорные пункты и места размещения живой силы противника на Ореховском направлении. После получения координат операторы ударных беспилотников нанесли точечные удары по выявленным объектам.

Применение FPV-дронов позволило выполнить боевую задачу в условиях темного времени суток, несмотря на попытки противника скрыть позиции и использовать средства радиоэлектронной борьбы.

В результате ударов были поражены назначенные цели, нарушено взаимодействие между подразделениями ВСУ на передовых позициях. Объективный контроль подтвердил результаты работы расчетов беспилотной авиации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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