Украина рискует остаться без тепла и света зимой

Фото: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет не о кратковременных отключениях.

Возможные новые повреждения объектов энергетической инфраструктуры грозят Украине продолжительным кризисом в водо- и электроснабжении. Об этом в беседе с журналистом сообщил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он отметил, что жители страны могут лишиться ключевых коммунальных услуг в случае новых проблем в энергетической сфере. При этом глава Союза подчеркнул, что речь идет о перебоях с длительностью в несколько недель.

«Мы будем сидеть без тепла, без электроэнергии, как в прошлом году, как в этом году. Днями, неделями будем сидеть без света, без воды, без тепла. Это факт», — заявил Попенко.

По его словам, предстоящий зимний сезон для Украины будет «долгим». Он предрек повреждения тепловых электростанций и электроподстанций.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении газораспределительной станции — одного из ключевых энергетических объектов Украины, расположенного на территории Днепропетровской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.