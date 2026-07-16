Эмоции по прайсу: как «дофаминовые» товары стали новым бизнес-трендом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wolfgang Kumm; 5-tv.ru

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От букетов за десятки тысяч рублей до ярких интерьеров — россиянам предлагают покупать не вещи, а ощущение счастья.

Отечественные маркетологи запустили новую моду на так называемые дофаминовые товары. От обычных они должны отличаться только тем, что вызывают у человека выброс гормона счастья. Проверить это так же невозможно, как выяснить, чем обычные сосиски отличаются от эко-сосисок. Но если приставка «эко» — уже пройденный этап, то «дофамин» — очередной дорогой и очень прибыльный тренд. Это проверил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Универсальный эквивалент счастья и удовольствия — в каждой корзине. Покупателей подсадили на искусственные нейромедиаторы — дофамины. Гормон удовольствия уже сам стал товаром. Модные, яркие, эффектные вещи с добавлением дофамина повышают потребительский аппетит.

Флористы первыми прочувствовали этот тренд и теперь срывают цветочную кассу. Вместо белой розы — оранжевый пион, конечно же, дофаминовый. Вместо бледных хризантем — кислотные герберы: цветочный фейерверк, который стоит как айфон.

«Раньше такие букеты считались слишком пестрыми. Сегодня их называют дофаминовыми, охотно покупают и дарят вместо привычного подарка. Целая философия: цветы как источник быстрой радости. И она находит своего покупателя», — сказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Такое счастье, пусть и мимолетное, обходится дорого — за большой дофаминовый букет всех цветов радуги придется выложить пятьдесят тысяч рублей. И ведь берут.

«У нас где-то в месяц ищут дофаминовые букеты и сладости по 70 тысяч раз в месяц. Ищут дофаминовое, потом уже букет, торт — но в первую очередь просто дофаминовый», — сказала PR-менеджер маркетплейса цветов и подарков Татьяна Афанасьева.

Дофаминовый тренд захватил все вокруг. От еды до дизайна интерьеров, от одежды до аксессуаров. Яркие десерты подают под соусом «нейроэстетики вкуса». Букеты — для цветотерапии. А «дофаминовые луки» — как способ выделиться из серой массы. Эмоции больше не чувствуют — их покупают втридорога. За яркой картинкой — химия. А за ней — многомиллиардный бизнес.

«У бизнеса всегда одна задача: найти самый короткий, простой и самый дешевый способ что-то продать. Он использует конкретный термин, чтобы навязать человеку товар, который ему и не нужен», — отметил маркетолог Денис Федоренко.

Дизайнеры интерьеров подтверждают: цвета, которые еще пару лет назад считались вызывающими, теперь продаются лучше всего. Красный, оранжевый, фуксия — бьют по рецепторам быстрее, чем бежевый или серый. Ткани, к которым хочется прикасаться, предметы, которые не просто украшают комнату, их не хочется выпускать из рук.

«У людей образовался тактильный голод. Это то, что добавляет радости. Изначально посыл искусственный, но радость натуральная», — поделилась дизайнер интерьера, член Союза дизайнеров и архитекторов России Ирина Шишкина.

Но за красивой картинкой — маркетинговая механика. В Азии уже работают сайты, которые продают сам процесс выбора. Человек за плату листает каталог, складывает вещи в корзину и ничего не заказывает. Но впечатления мгновенно рассеиваются. Дофамин не насыщает, он лишь раздражает рецепторы. И требует новой дозы — больше, быстрее, ярче.

«Человеку всегда хочется испытать удовольствие, это его потребность. Вкусная еда, просмотр бесконечных видео и получение удовольствий оттуда. Хоть они и вызывают резкий всплеск, и мы чувствуем невероятное удовольствие, но так же быстро и наступает спад», — объяснила психолог Мария Доступова.

За последние полгода россияне потратили на дофаминовые подарки 160 миллионов рублей. Главная причина эмоциональных трат — усталость. Она и подогревает спрос на быструю радость, и бизнес активно этим пользуется. Потребители опустошают свои кошельки, а индустрия подкидывает новые порции ярких эмоций, которые улетучиваются так же стремительно, как и потраченные деньги.

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