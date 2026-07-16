Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе в США

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Он изначально оценивался в 10 тысяч долларов, но в ходе торгов его стоимость существенно возросла.

На прошедшем в США аукционе Sotheby’s был куплен советский флаг размером около 10 на 15 сантиметров, который побывал на Луне. Об этом говорится на официальном портале торгового дома.

Организаторы мероприятия продали полотно на 80 тысяч долларов, хотя оно оценивалось значительно меньше. Флаг СССР взял с собой астронавт Базз Олдрин во время полета американского корабля «Апполон-11» в космос в июле 1969 года.

На сайте также было опубликовано письмо, которое подтверждает подлинность представленного лота. В нем говорится, что флаг СССР был «жестом доброй воли» между США и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что «Аполлон-11» — достижение человечества.

«В июле 1969 года я высадился на Луне в составе экипажа „Аполлона-11“. В качестве дипломатического акта и в память об этом историческом событии я решил лично взять с собой сопровождающий советский флаг», — сказано в прикрепленном материале.

Кроме того, в правом верхнем углу полотна оставлены личный автограф Олдрина и надпись: «Слетал на Луну на «Апполоне-11».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о договоренности российской корпорации и НАСА о продолжении деятельности Международной космической станции до 2030 года.

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