Адвокат Анны Новиковой объяснил, почему считает ее преследование необоснованным

Фото, видео: www.globallookpress.com/JÃ¼rgen Fromme/firo Sportphoto; 5-tv.ru

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Очередное заседание по делу Новиковой состоялось 15 июля. По его итогам женщину вновь оставили под арестом.

Защита российской активистки и основательницы ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой заявила, что у французского суда нет доказательств ее вины по делу о шпионаже. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил адвокат женщины Филипп Де Вель.

Очередное заседание по делу Новиковой состоялось 15 июля. По его итогам женщину вновь оставили под арестом. При этом адвокат россиянки заявил, что действия его подзащитной не были направлены против Франции.

По словам защитника, единственным основанием для преследования Новиковой он считает ее собственную позицию и взгляды. Адвокат подчеркнул, что она стремилась к диалогу и оказывала помощь русскоязычному населению Донбасса через пожертвования своей ассоциации SOS Donbass.

«Потому что ее намерения никоим образом не были направлены на причинение вреда Франции. Напротив, она хотела инициировать диалог, и ее намерение также заключалось в оказании помощи русскоязычному населению Донбасса посредством пожертвований через свою ассоциацию SOS Donbass», — сказал Филипп Де Вель.

Правозащитник выразил надежду, что судебное разбирательство не продлится много лет. Он сравнил ситуацию с делом французского офицера Альфреда Дрейфуса в XIX веке, отметив, что тогда для оправдания потребовалось 13 лет.

«Потребовалось 13 лет, чтобы капитан Дрейфус был оправдан. Я надеюсь, что с Анной все произойдет гораздо быстрее, потому что доказательств по делу против нее никаких нет», — заявил адвокат.

О задержании трех участников ассоциации SOS Donbass, оказывающей помощь жителям Донбасса, в том числе гражданки России Анны Новиковой, стало известно в ноябре 2025 года. Тогда газета Parisien сообщила со ссылкой на прокуратуру, что задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

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