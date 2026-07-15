Умер священнослужитель и писатель Михаил Ардов

Фото: Telegram/Подосокорский/podosokorsky

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Он был братом народного артиста СССР Алексея Баталова по матери.

На 89-м году жизни умер российский священнослужитель и писатель Михаил Ардов. Об этом в соцсетях сообщает филолог Николай Подосокорский.

«В возрасте 88 лет умер отец Михаил (Михаил Викторович Ардов), русский писатель, публицист, мемуарист, священнослужитель. Единоутробный брат народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова», — сказано в сообщении.

Михаил Ардов был клириком Российской православной автономной церкви, долгое время он служил настоятелем московского храма святых Царственных мучеников и Новомучеников и Исповедников Российских на Головинском кладбище.

Последние дни своей жизни Михаил Ардов провел в частном пансионате для пожилых людей.

О времени и месте похорон и прощания на момент публикации информации не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художник Анатолий Заславский умер в Санкт-Петербурге в возрасте 86 лет. Его уход — невосполнимая потеря для всего художественного сообщества Петербурга, отметили в Санкт-Петербургском Союзе художников.

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