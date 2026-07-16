«Сначала фыркали»: «Город 312» про танцевальные рилсы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Солистка Диана Макарова сильно моложе остальных участников коллектива, поэтому она внедряет современные фишки для привлечения молодой аудитории.

Солистка группы «Город 312» Диана Макарова рассказала, как коллектив адаптируется к современным форматам и использует тренды из социальных сетей для общения с молодой аудиторией. По словам певицы, танцевальные элементы стали новым способом взаимодействия с поклонниками. Об этом Диана Макарова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Артистка призналась, что именно она стала инициатором появления танцевальных вставок в выступлениях группы. По ее словам, такие элементы делают концерты более живыми и помогают зрителям активнее включаться в шоу.

«Я вообще заставляю всех танцевать. Очень круто, что у нас в программе появляются танцевальные вставки. Это заряжает народ, это очень весело и как-то смотрится свежо», — рассказала Макарова.

По словам певицы, движения для выступлений специально делают простыми и понятными, чтобы их могли повторять зрители. Некоторые танцы даже начали появляться в социальных сетях и становиться частью гастрольной жизни коллектива.

«Это должны были быть простые, незамысловатые дворовые движения. Их даже повторяли в социальных сетях и учили на гастролях танцевать. У нас даже Леня танцует с нами», — отметила солистка.

Макарова подчеркнула, что не только она следит за современными трендами — все участники группы активно участвуют в создании контента для социальных сетей.

«Мы следим за трендами, и это не только я инициатор. Ребята очень активно снимают все тренды, мы придумываем что-то сами, снимаем липсинги», — поделилась артистка.

По словам певицы, поначалу подобные эксперименты вызывали у некоторых поклонников недоверие, однако со временем новый формат получил положительную реакцию.

«Сначала, конечно, все фыркали, а потом зашло. У нас подписчики растут, и просмотры. Это круто, когда мы можем что-то хорошее, классное кидать в ленту», — заключила Диана Макарова.

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