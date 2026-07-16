«Лет пять нянчит»: Ая из «Город 312» скоро выпустит сольный альбом

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

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Певица Ая уже три года разлучена с коллективом из-за последствий обширного инсульта. Но творчество она не забросила.

Участники группы «Город 312» рассказали о творческих планах солистки коллектива Аи. По словам музыкантов, певица продолжает работать над сольным альбомом, который готовила несколько лет. Об этом участники группы «Город 312» рассказали корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Музыканты отметили, что Ая сейчас занимается восстановлением здоровья, но при этом не оставляет творчество. По их словам, работа над сольной пластинкой началась еще несколько лет назад.

«Светка отдельно, сольная, она давно уже его там нянчит, нянчит. Она уже пишет. Лет пять или шесть она уже его», — рассказали участники группы.

По словам артистов, изначально Ая хотела создать проект, который позволил бы ей раскрыться отдельно от звучания «Города 312». Однако в процессе работы стало понятно, что ее музыкальный стиль все равно остается связанным с коллективом.

«Когда Светка решила свой альбом писать, она была еще в добром здравии, она решила сделать вообще отдельно. Чтобы как-то чуть оторваться от города и что-то такое сделать. А потом делала-делала и говорит: "Да все равно город получается», — поделились музыканты.

Участники группы подчеркнули, что одна из особенностей нового альбома — акцент на женском взгляде и личных переживаниях исполнительницы. По их словам, эти песни будут отличаться от привычного репертуара коллектива.

«Мы старались сделать песни, чтобы не было от мужского или от женского лица, чтобы эту песню мог петь и мужчина, и женщина. А Светка всегда хотела, чтобы именно женское, больше женского показать», — рассказали артисты.

Музыканты добавили, что в альбоме будет много серьезных композиций и несколько дуэтов с известными исполнителями.

«Это поет женщина, которая повидала, и ее песни кому-то очень помогут, потому что там серьезные песни, хорошие. Там куча дуэтов с очень классными артистами», — отметили участники «Города 312».

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