Певец Шура: за бабки не купишь, когда тебе хлопают и когда тебя на улице узнают

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Артист давно завязал с пагубными привычками, но одна зависимость осталась по сей день.

Певец Шура рассказал, что для него главным источником вдохновения остаются любовь зрителей и их реакция на выступления. Артист признался, что никакие материальные ценности не могут заменить эмоции, которые он получает от публики. Об этом Шура рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Во время выступления певца начался сильный дождь, однако артист отметил, что не считает плохую погоду помехой для концертов. По его словам, главное — это присутствие зрителей и их поддержка.

«Если артист в любую атмосферу выступать нормально. Главное, что люди пришли, люди тебе дарят вот это, а это самый главный наркотик», — рассказал Шура.

Исполнитель подчеркнул, что именно аплодисменты и любовь поклонников являются для него самой ценной наградой.

«Ладошки людей — самый главный наркотик. За бабки не купишь, когда тебе хлопают и когда тебя на улице узнают, подходят и говорят: «Можем», — отметил артист.

Шура добавил, что именно эта связь со зрителями остается главным смыслом работы любого исполнителя.

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