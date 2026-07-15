Бывшая жена Эминема была экстренно госпитализирована

Фото: Zuma/ТАСС

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Ким Скотт попала в больницу с кровоизлиянием и рваной раной.

Бывшая жена рэпера Эминема Ким Скотт была экстренно доставлена в больницу с кровоизлиянием и рваной раной. О госпитализации сообщает TMZ.

«Медики вынесли ее на носилках и доставили в больницу. <…> В документах также указано, что речь шла о случае, связанном с кровотечением или рваной раной», — говорится в публикации.

Другие подробности происшествия, а также информация о ее текущем состоянии не приводятся.

Ранее в мае Скотт задерживали за вождение в нетрезвом виде после того, как она врезалась в припаркованный автомобиль в Честерфилде. В июне судья выдал временные ордера на ее арест из-за неявки на судебные заседания, однако позднее они были отозваны.

Ким Скотт и Эминем состояли в браке дважды: с 1999 по 2001 год и в течение нескольких месяцев в 2006 году. У бывших супругов есть общая дочь Хейли Джейд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что приемная дочь рэпера Алайна Скотт родила девочку. Дочь получила имя Скотти Мари Меллер. Алайна Скотт является племянницей бывшей супруги артиста Ким Скотт. Эминем удочерил ее в начале 2000-х годов, когда ее мать боролась с наркотической зависимостью.

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