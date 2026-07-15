«Избалованные и хулиганистые»: «Дискотека Авария» про скандал в Иркутске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

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Недавно зрители из Иркутска сочли поведение Алексея Серова на сцене слишком фривольным. Артисты прокомментировали свое поведение.

Участники группы «Дискотека Авария» Алексей Серов и Алексей Рыжов прокомментировали реакцию зрителей на недавнее выступление коллектива в Иркутске. Ранее некоторые поклонники сочли поведение артистов на сцене слишком фривольным. Об этом Алексей Серов и Алексей Рыжов рассказали корреспонденту 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Музыканты подчеркнули, что эмоциональные выступления всегда были частью образа группы, а главная задача артистов — создавать атмосферу праздника для зрителей.

«У нас очень радостные песни, которые помогают людям отмечать праздник. "Дискотека Авария" — это группа-праздник, поэтому мы всегда на сцене радостные, энергичные», — отметил Алексей Рыжов.

Алексей Серов добавил, что группа может быть разной — от более веселой и хулиганистой до нежной и дружелюбной, а реакция на сценическое поведение остается субъективным восприятием каждого зрителя.

«Никакого скандала не было. Было самовыражение. Я не знаю, это ваше субъективное мнение и субъективное мнение некоторых комментариев», — заявил артист.

По словам Серова, многолетняя популярность группы связана прежде всего с песнями, а не только с поведением участников на сцене.

«Думаю, прежде всего популярность — это не моя, а популярность наших песен. Мы уже давно на музыкальном рынке, соответственно, присутствуем всегда. Но если еще какое-то веселье мы устраиваем на сцене — это же прекрасно», — отметил певец.

Также Алексей Серов рассказал о своем образе жизни и признался, что регулярно занимается спортом.

«Я спортсмен. Логично, да? Спорт, физкультура. Системность. Даже если не хочется, надо идти в спортзал», — сказал артист.

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