«Дома скучно»: Шура о трудоголизме

Певец Шура: не могу валяться на пляже, если в этот день я не пою

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Несмотря на тяжелые перелеты, недосыпы и бесконечные репетиции, певец не может наслаждаться выходными.

Певец Шура признался, что не умеет отдыхать в привычном понимании этого слова. Несмотря на усталость от гастролей, перелетов и репетиций, артист предпочитает проводить время за творчеством и не может долго оставаться без выступлений. Об этом Шура рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Исполнитель отметил, что именно работа приносит ему удовольствие и помогает восстанавливаться. По словам артиста, даже несколько свободных дней дома становятся для него испытанием.

«Я отдыхаю в работе. Я наоборот, когда нет работы, я уже задолбал кальянную свою в моем доме. Я уже караоке там сделал. Там не было караоке — теперь в кальянной караоке», — рассказал Шура.

Певец признался, что не привык просто лежать на пляже и проводить время без активных занятий. По его словам, даже во время отдыха ему хочется петь.

«Скучно три дня дома. Я не могу отдыхать, валяться на пляже, если в этот день я не пою. Я все равно придумаю петь. Я пойду и спою», — отметил артист.

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