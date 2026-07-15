Илья Зудин: спектаклей и музыки должно быть как можно больше

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

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Певец считает, что творческие люди должны проявлять себя максимально свободно и давать зрителям разные вариации театрального искусства.

Солист группы «Динамит» Илья Зудин высказался о свободе творчества и необычных постановках в искусстве. По мнению музыканта, зрителям стоит быть открытыми к разным форматам, а артистам — иметь возможность свободно выражать себя. Об этом Илья Зудин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Новое радио Open-Air» в Лужниках.

Певец отметил, что восприятие любого спектакля или творческого проекта во многом зависит от ожиданий самого зрителя. Если человек не получил того, что представлял заранее, это не всегда говорит о качестве произведения.

«Наши ожидания — это наши проблемы. Если человек ожидал то, что он не получил, то, скорее всего, это проблема его ожиданий, а не спектакля», — заявил Зудин.

Артист подчеркнул, что считает важным появление как можно большего количества разных творческих проектов, чтобы авторы могли максимально ярко проявлять себя.

«Я за то, чтобы спектаклей было как можно больше, чтобы творческие люди себя могли как можно лучше и ярче проявить. И музыки должно быть тоже много и разной», — отметил музыкант.

По словам Зудина, чрезмерное количество ограничений может привести к тому, что творчество потеряет свою индивидуальность.

«Если мы будем ставить много границ, то, мне кажется, мы придем к той цензуре, от которой мы когда-то убегали», — сказал он.

Солист группы «Динамит» добавил, что творчество является отражением внутренних убеждений и индивидуальности каждого автора.

«Творчество — это проявление каких-то своих внутренних убеждений и какой-то своей яркости. Поэтому творите, люди, как можно больше и как можно интереснее», — заключил Илья Зудин.

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