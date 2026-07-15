Российские дроны поразили три судна с военными грузами в украинских портах
Три сухогруза поразили российские БПЛА
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Под удар попали сухогрузы в Южном и Одессе.
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам в портах Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Ударные беспилотники поразили три судна с военным грузом, которые находились в портах «Южный» и «Одесса».
«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении федерального ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России поразила украинские логистические центры и базы БПЛА.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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