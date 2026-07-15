Скандал в РУДН: почему полторы сотни студентов получили дипломы с ошибками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Особая ирония в том, что документы с браком выдали выпускникам филологического факультета.

Из-за ошибок, но уже в дипломах, полторы сотни студентов могут столкнуться с проблемами при поступлении в магистратуру. Выпускникам филологического факультета РУДН вручили документы с различными опечатками.

Неправильно указаны названия дипломных и курсовых работ, стоят неверные оценки или буквы в фамилиях. Можно ли рассчитывать на грамотный подход к решению проблемы— выяснил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Счастливые выпускники престижного университета РУДН получают заслуженные дипломы. В этом году вуз подготовил более тысячи филологов. Многие планируют поступление в магистратуру. Но в этом году они могут не успеть подать документы.

«Уже в день вручения выяснилось, что в наших дипломах переводчика и педагога содержатся ошибки в регистрационных номерах, вследствие чего эти дипломы становятся недействительными», — сказала выпускница РУДН.

И это не единственное, с чем столкнулись выпускники. Странно, что на филфаке вуза, который входит в десятку ведущих в стране, допускают такие ошибки: вот тут внезапно появляется тире между словами, здесь не поставили пробел и поменяли буквы в слове местами. Создается ощущение, что дипломы готовили на скорую руку. Впрочем, выпускники уверены, что так и было.

«Это полностью вина РУДН, которая не может подготовить вовремя документы. И мы слышали информацию такую, что они дипломы начали готовить за полтора дня до выпускного. А нас на факультете около тысячи», — рассказала выпускница.

Еще одни странные ошибки допустили при транслитерации — русские имена неправильно написали латиницей. Хотя есть общепринятые нормы, которые почему-то игнорировали.

«У МВД принята система ICAO — это Международная организация гражданской авиации, где одной букве соответствует одна или две других буквы. Помимо этого существует огромное количество документов, стандартов, которые либо транслитерируют, либо транскрибируют имена по-разному», — сказал член управления Союза переводчиков России Илья Мищенко.

Какими конкретно правилами пользовались в РУДН — непонятно. Уже бывшие студенты обратились в администрацию вуза. Большинству пришел такой ответ: «По Вашему запросу сообщаю, что приложение на английском языке образца РУДН содержит написание Вашего имени в соответствии с внутренней транслатиницей».

А на наш запрос отвечают уже немного иначе: «В дипломах РУДН собственного образца на английском языке транслитерация настроена по стандартам МИД».

По запросу «транслитерация русского имени» достаточно открыть первую ссылку. Здесь даже можно выбрать, чтобы перевод сделали согласно приказу МИД. И почему-то результат отличается от того, что написали в дипломах.

Это ставит под угрозу поступление за рубежом. Ведь перевод должен совпадать с тем, что написано в загранпаспорте. Иностранный вуз попросту не примет документы. Дипломы с ошибкой не станут рассматривать и в российских университетах.

«Любая ошибка, которая внесена в официальный документ, а диплом является официальным документом, делает его ничтожным, и он не может в дальнейшем использоваться», — сказал профессор, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям Владимир Волох.

В вузе выпускникам сказали, что замена диплома занимает месяц. Но им великодушно постараются сделать за две недели. Однако исправить согласились ошибки, связанные с серийными номерами и названиями выпускных работ. Транслитерация в сделку не входила. По крайней мере молчание администрации прямо на это указывает.

Во многих университетах прием документов на бюджет закончится в начале августа. Выпускники готовятся писать коллективную жалобу.

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