США не собираются заканчивать операцию против Ирана, но требуют сделки

Фото, видео: Reuters/Claudia Greco; Telegram/N12 צ'אט הכתבים/ N12chat; 5-tv.ru

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Трамп грозит наносить удары столько, сколько захочет, и уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Вашингтон, похоже, не собирается сворачивать операцию против Ирана. В эти минуты американские войска атакуют объекты республики вблизи Ормузского пролива. Обмен ударами продолжается с ночи. Тегеран в ответ поразил базы США сразу в нескольких арабских странах. За эскалацией в регионе следит корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Американские истребители F-18 — впервые за месяц со времени объявления перемирия — атакуют открыто, днем. Наносят удары по военным объектам в районе города Чабахар на побережье Оманского залива. Под прицелом — крупная база «Имам Али» Корпуса Стражей исламской революции (КСИР).

Это продолжение ночных ударов по Ширазу — там тоже объекты КСИР. Пентагон уверяет: иранские военные несут большие потери.

«Сегодня в шесть утра по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить серию ударов по Ирану. Эти удары направлены на дальнейшее ослабление военных возможностей исламской республики совершать атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе», — сообщает Центральное командование США.

В Ормузе застряли сотни судов, свыше шести тысяч моряков. И открыть пролив Штатам не удалось. Более того, Иран мощно отвечает.

По информации КСИР, уничтожена американская база в Бахрейне — склады с боеприпасами, дорогостоящие разведчики-«жнецы», командный центр, разгром систем ПВО — и логистический центр в Кувейте.

В Вашингтоне о потерях предпочитают не говорить. Трамп грозит бомбить Иран столько, сколько захочет, уничтожить гражданскую инфраструктуру. Уверяет, что пока щадит нефтяные объекты, но готов отдать приказ бомбить электростанции и мосты.

«Немедленно заключайте сделку. Иначе от вас ничего не останется. Мы очень осторожны во всем, что касается гражданского населения, как вы знаете. Но им пора заключить сделку, иначе от Ирана ничего не останется», — сказал президент США Дональд Трамп.

Трамп не исключил захвата ключевого для поставок нефти острова Харк, если Иран будет достаточно ослаблен.

А пока удары по Ирану бумерангом прилетели по самому Трампу: сенаторы-демократы заблокировали обсуждение ежегодного оборонного бюджета в размере триллиона 150 миллиардов долларов. Конгресс не может планировать расходы, пока Вашингтон расширяет военные действия против исламской республики.

Но уповать на «фактор времени» и рассчитывать, что Иран выдохнется и сдастся, — сомнительная затея, утверждает New York Times и прямо указывает на другой ресурс, которым может воспользоваться Трамп.

«Для Израиля разрастание конфликта между США и Ираном создает тревожное подвешенное состояние. Правительство Нетаньяху считает полномасштабную войну предпочтительнее, чем мирное соглашение Вашингтона с Тегераном, которое не устраняет иранские угрозы Израилю», — пишет New York Times.

В субботу вечером израильский премьер Нетаньяху летит на встречу с Трампом. И вот тут как раз Штаты могут вернуть «должок». В феврале они пошли на поводу у союзника и увязли в конфликте. А теперь, когда и боезапас растрачен, и базы на Ближнем Востоке практически потеряны, Трамп вполне может заставить Тель-Авив активно включиться в военную игру.

Чем это грозит Израилю? Al-Arabiya сообщает: иранские прокси — «Хезболла» — уже готовит интенсивные атаки на израильский север. Но у Нетаньяху, похоже, нет выбора, поскольку через три месяца — как раз выборы в Кнессет. А у Трампа — промежуточные в Конгресс. Обоим «маленькая победа» — ну или хотя бы видимость таковой — позарез нужна.

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