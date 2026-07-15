Фото, видео: www.globallookpress.com/Attila Husejnow; Telegram/Минобороны России/mod_russia; 5-tv.ru

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В числе доказательств — их документы и шеврон с британским флагом.

В ходе зачистки Константиновки российские бойцы обнаружили иностранных наемников из Великобритании и Польши. Об этом рассказал командир батальона 103-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным «Моздок».

«Находили наемников. И то, что вот я показывал, что вот он — флаг и документы его были — Великобритания. Ну и поляки тоже (встречались. — Прим. ред.)», — сказал он.

Константиновка, наряду с уже освобожденной Авдеевкой и Краматорском, за который еще предстоят бои, является одним из ключевых рубежей обороны противника.

Командир также уточнил, что отступающие подразделения ВСУ активно использовали тяжелые гексакоптеры R-18 для атак на жилые кварталы.

Накануне в Минобороны сообщали, что небо Константиновки полностью под контролем наших сил. Российским военным удалось занять выгодную позицию — все движения противника фиксируются нашими военнослужащими и сразу же пресекаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы спасли девочку, месяц жившую в подвале в Константиновке.

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