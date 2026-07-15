В Адыгее выявили 29 новых для региона видов муравьев

Фото: www.globallookpress.com/FLPA/Richard Becker

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Исследование показало, что биоразнообразие региона оказалось значительно богаче.

Российские исследователи выявили 29 ранее не зарегистрированных в Республике Адыгея видов муравьев и подготовили первый полный аннотированный список фауны региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного федерального университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Entomological Review.

Исследование показало, что почти 60% видов муравьев Адыгеи ранее были изучены лишь частично или не фиксировались на территории республики.

«Мы впервые составили полный аннотированный список муравьев региона и показали, что почти 60% видов были известны здесь ранее лишь фрагментарно или не были зафиксированы вовсе», — приводит пресс-служба слова одного из авторов исследования, сотрудника Академии биологии и медицины Д. И. Ивановского Южного федерального университета и Южного научного центра РАН Дмитрия Шевченко.

Всего в республике сегодня известно 50 видов муравьев, 29 из которых были впервые зарегистрированы на этой территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исследователи из Уругвая обнаружили новый вид гигантского динозавра, жившего на территории страны более 80 миллионов лет назад. Ученые изучили два позвонка хвоста древнего животного, которые были найдены еще в 1980-х годах местными рыбаками. Спустя десятилетия специалисты установили, что останки принадлежат ранее неизвестному виду.

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