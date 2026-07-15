Захарова: контингенты «коалиции желающих» станут законными военными целями

Фото, видео: © Getty Images/Sean Gallup; 5-tv.ru

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Любое размещение иностранных сил будет расценено Москвой как интервенция.

Военные подразделения стран так называемой «коалиции желающих» превратятся в легитимные объекты для поражения, если появятся на украинской территории. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для ее заявления стали слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот сообщил на саммите «коалиции желающих», что планы по дислокации войск вдали от линии боевого соприкосновения уже готовы, а в ближайшие месяцы в приграничных с Украиной европейских странах пройдут учения этих сил.

«В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет <…> означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России», — подчеркнула Захарова.

Захарова также заметила, что такие подразделения будут рассматриваться как законные военные цели России.

Так называемая «коалиция желающих» — объединение из около тридцати стран, которые допускают свое участие в возможной «миротворческой миссии» на Украине. Особый вес в «коалиции» имеют Франция и Великобритания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова сравнила «коалицию желающих» по Украине с библейскими Содомом и Гоморрой.

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