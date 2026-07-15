Мобильную версию МАКС установили 7 миллионов пользователей iOS

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Процесс установки занимает не больше минуты.

Мобильную версию МАКС для пользователей iOS установили уже семь миллионов человек. Об этом сообщил гендиректор платформы Фарит Хуснояров

«Мобильную версию, которую мы выпустили для пользователей iOS , уже установили семь миллионов человек. Версия позволяет быстро восстановить возможность общения. Там доступны и звонки, и уведомления, и возможность общения», — отмечает Хуснояров.

Ранее 5-tv.ru публиковал простую и подробную инструкцию, как вернуть уведомления в МАКС на iPhone. Чтобы оставаться на постоянной связи с близкими и коллегами, нужно добавить в телефон так называемую браузерную версию. Сделать это просто — весь процесс займет не больше минуты.

Подробности рассказывал журналист, ИТ и финтех-эксперт Сергей Вильянов.

«Необходимо зайти на адрес web.max.ru. Открыть в браузере эту страничку, залогиниться, а потом там сбоку есть такие точечки — их надо нажать и добавить МАКС на рабочий экран. На экране появится иконка МАКСа хорошо знакомая, и после этого уведомления снова будут приходить», — уточнял эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.