«Радиофобия» в Татарстане лишила связи целые микрорайоны

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Операторы вынуждены сносить работающие вышки по жалобам жителей, а местные власти должны искать компромисс.

Развитие сетей мобильной связи в Татарстане серьезно тормозит радиофобия — иррациональный страх людей перед вышками сотовой связи. Об этом на заседании коллегии Минцифры республики заявил глава ведомства Илья Начвин.

«Развитие сети связи сильно тормозит радиофобия — страх перед вышками сотовой связи. <…> В итоге без связи остаются целые микрорайоны», — рассказал Начвин.

По его словам, в Казани уже убрали базовую станцию возле больницы № 8 на Сибирском тракте. Теперь под угрозой демонтажа оказалась вышка паркинга в ЖК «Изумрудный город». Кроме того, оператору отказали в установке станции у торгового центра KazanMall, а против аналогичного размещения активно протестуют жители села Сауш.

Министр призвал муниципальные власти активнее работать с населением.

«Уважаемые коллеги в городах и районах, прошу вас активно включаться в работу с населением, нужно помогать нам совместно с операторами находить компромиссные участки», — резюмировал Начвин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Татарстане перевернулся междугородний автобус, в котором были 46 человек.

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