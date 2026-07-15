Спрос на аренду элитной недвижимости в России за первое полугодие упал на 10%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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При этом увеличился интерес к другим вариантам жилья.

Количество сделок на рынке аренды элитной недвижимости в первом полугодии 2026 года оказалось на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в агентстве «Intermark Городская Недвижимость».

В июне спрос на такие объекты вырос на 17% по сравнению с маем, однако общий объем сделок за первые шесть месяцев года все равно уступил результатам прошлого года. Авторы исследования отметили, что наиболее популярными остаются квартиры с двумя спальнями, однако их доля среди запросов снизилась. Если в первом полугодии 2025 года на такой формат приходилось 41% спроса, то в 2026 году показатель составил 30%.

Одновременно увеличился интерес к другим вариантам жилья. Доля квартир с одной спальней выросла с 20 до 25%, а с тремя спальнями — с 20 до 27%. Таким образом, спрос на рынке стал более распределенным между компактными и семейными форматами. При этом объем предложений в июне 2026 года оказался на 25% выше, чем годом ранее. В исследовании указано, что рост числа доступных объектов связан с переходом части клиентов из сегмента элитной аренды в собственное жилье.

«Основной отток арендаторов произошел за счет тех, кто четыре-пять лет назад, на исходе пандемии, принял решение о покупке собственного жилья в новостройке на этапе строительства и сейчас готов заезжать в новую квартиру», — говорится в исследовании агентства.

Кроме того, на рост числа доступных для аренды объектов повлияли сохраняющиеся высокие ставки на рынке и уменьшение количества арендаторов из регионов, которые все чаще ориентируются на более доступные варианты жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вторичном рынке жилья покупатели могут добиться снижения цены при грамотном ведении переговоров с продавцом. Эксперт по недвижимости Ригина Гордеева отметила, что ликвидные квартиры обычно удается приобрести дешевле на 3–5%, а объекты, которые долго остаются без покупателей, продавцы могут оценивать с дисконтом до 7–10%.

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