«Огромное разочарование»: Мбаппе назвал причины поражения Франции в полуфинале ЧМ

Мбаппе признал, что Франция не показала нужный уровень игры против Испании

Фото: Reuters/Lee Smith

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Сборная Испании обыграла французскую команду со счетом 2:0 и вышла в финал турнира.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что команда не смогла реализовать задуманный план на полуфинальный матч чемпионата мира против Испании. Комментарий Мбаппе привел телеканал ESPN.

Французский нападающий признал, что его команда не показала ожидаемый уровень игры и уступила сопернику в техническом и тактическом плане.

«Мы не показали ту игру, которую хотели, ни в техническом, ни в тактическом плане. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь», — сказал футболист.

Ранее сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0 и вышла в финал турнира. В составе победителей отличились Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте, и Педро Порро, забивший на 58-й минуте.

Мбаппе отметил, что Испания действовала в привычной манере, контролируя мяч и темп встречи. По его словам, план Франции заключался в активном прессинге, чтобы не позволить сопернику навязать свой стиль игры, однако выполнить эту задачу не удалось.

«Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания были недостаточно хороши. Это приводит к поражению. Это огромное разочарование», — добавил капитан французской команды.

Второй полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Англии пройдет 15 июля. Финальная игра турнира состоится 19 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции полиция перекрыла Елисейские поля, опасаясь возможных беспорядков после поражения национальной сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу.

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