Кузю из «Универа» заставят платить алименты: суд проверит доходы Гогунского

Фото, видео: legion-media/Hearst Shkulev Russia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сторона экс-жены актера предварительно рассчитала, что он должен десять миллионов рублей.

Суд самостоятельно направил в банки запросы о доходах звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат истицы, экс-супруги актера Ирины Маирко, Анастасия Каширская.

«Суд самостоятельно уже направил эти запросы», — сказала юрист.

По словам адвоката, сейчас сторона истицы довольна тем, как прошло новое заседание. На предыдущем слушании суд обязал Гогунского добровольно представить подтверждение доходов, чего тот не сделал.

Кроме того, как отметила Каширская, во время работы в проекте «Универ» в 2011 году Гогунский получил гонорар свыше 20 миллионов рублей. Сейчас он утверждает в открытых источниках и пытается доказать в суде, что его доход в месяц составляет 200 тысяч рублей.

«На сегодняшний день они добровольно представили только часть выписок. Более того, за один год они представили выписку, которая не сформирована в приложении банка и не выдана банком, а сформирована самостоятельно», — добавила юрист.

Сторона Маирко предварительно также рассчитала задолженность Гогунского по алиментам — десять миллионов рублей. При этом адвокат понимает, что актер может предоставлять доказательства, что не все указанные средства являются его доходами.

Ранее Ирина Маирко заявила, что Гогунский скрывал реальные доходы, чтобы уклониться от выплаты алиментов дочери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.