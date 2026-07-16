«Проснулась и не смогла открыть глаза»: женщина лишилась зрения из-за умывания

Фото: www.globallookpress.com/Ralf-Udo Thiele

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Пострадавшая на несколько недель оказалась в полной изоляции.

Мать троих детей из Великобритании лишилась зрения и была вынуждена уволиться с работы после того, как паразиты фактически съели роговицу ее глаза. Это произошло из-за того, что она умылась, не сняв контактные линзы. Об этом сообщило Mirror.

Инцидент произошел после того, как 47-летняя женщина во время работы на конюшне упала в тачку с грязью. Чтобы привести себя в порядок, она умыла лицо и руки, не снимая линз. Это и стало роковой ошибкой.

Через несколько дней она почувствовала невыносимую боль. Последующее медицинское обследование выявило редкое инфекционное заболевание — акантамебный кератит, вызванный паразитом, который часто встречается в водопроводной воде.

В ходе лечения врачи обнаружили, что ситуация осложнена тяжелой грибковой инфекцией и многочисленными язвами. В результате медикам пришлось временно зашить веко пациентки, чтобы попытаться спасти орган и облегчить страдания.

«Мой глаз мучительно болел и покраснел. Когда я проснулась на следующее утро, при любом попадании света боль была настолько сильной, что я не могла открыть глаза. Это невероятно больно, жизнь просто останавливается. У меня трое детей, и роды по сравнению с этой болью — просто мечта. Паразит проедает глаз, роговицу и все нервы. Врачи не могли поверить, с какой скоростью это происходило», — поделилась пострадавшая.

Сейчас глаз женщины приобрел мутно-серый оттенок, а зрение полностью утрачено.

В течение нескольких недель британка находилась в полной изоляции, проводя время в темноте из-за крайней светочувствительности. Несмотря на тяжелые прогнозы, женщина старается сохранять оптимизм и предупреждает других носителей контактных линз о необходимости строгого соблюдения правил безопасности.

Она подчеркивает, что офтальмологи всегда запрещают принимать душ или плавать в линзах. Однако многие относятся к этим предостережениям слишком легкомысленно.

В будущем женщине потребуется сложная операция по трансплантации роговицы, а пока она вынуждена каждые два часа использовать специальные капли и регулярно посещать больницу для контроля состояния.

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