Новак потребовал в приоритете снабжать топливом фуры с продуктами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Это необходимо, чтобы избежать порчи товаров и удержать цены.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что автотранспорт, доставляющий продукты в торговые сети, должен заправляться на АЗС без очереди. Об этом он рассказал в беседе с ИС «Вести».

«Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных торговых сетей», — сообщил Александр Новак.

По его словам, такое решение позволит предотвратить порчу продовольствия и не допустить скачка розничных цен. Над реализацией этой меры уже совместно работают Министерство сельского хозяйства и Министерство энергетики.

Тем временем в МВД пошли навстречу рядовым автомобилистам, застрявшим в очередях на заправках. Водителей, вынужденно нарушающих правила парковки на обочинах или проезжей части в ожидании топлива, временно штрафовать не будут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба предупредила 14 региональных игроков топливного рынка о необоснованном изменении цен на бензин.

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