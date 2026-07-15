Литовского журналиста заочно приговорили к 20 годам за спонсирование терроризма

Журналиста Бутримаса* из Литвы заочно приговорили к 20 годам за спонсирование терроризма

Фото: X/Eldoradas Butrimas

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Корреспондент собирал деньги для ВСУ.

Второй Западный окружной военный суд приговорил журналиста литовского национального радио и телевидения Элдорадаса Бутримаса* к 20 годам лишения свободы по трем статьям, сообщили в Следственном комитете России.

Корреспондента признали виновным в финансировании терроризма, материальном обеспечении наемников и незаконном пересечении границы РФ. Кроме того, Бутримас организовывал сборы на транспорт для подразделений ВСУ.

Суд установил, что в 2024 году Бутримас собирал в соцсетях деньги на автомобили для граждан Литвы Альбертаса Глазаускаса* и Раймондаса Урвикиса*, воевавших в составе ВСУ. Его сообщник Валдас Барткевичюс* приобрел и передал наемникам две машины. Его подельника ранее заочно приговорили к 23 годам. Самого журналиста теперь объявили в международный розыск.

Журналиста признали виновным по части 1 статье 359, части 1.1 статье 205.1, части 3 статьи 322 УК РФ (иное материальное обеспечение наемника; финансирование терроризма; незаконное пересечение Государственной границы РФ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительницу Мариуполя осудили на 13 лет лишения свободы за передачу разведданных украинской военной разведке. Верховный суд ДНР признал фигурантку виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

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* — внесены в перечень террористов и экстремистов.