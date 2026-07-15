Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Криминальной составляющей в произошедшем нет.

Двух несовершеннолетних братьев, которые днем 14 июля ушли из дома в Свердловской области и не вернулись, нашли у бабушки в деревне Коуровка. Криминальной составляющей в произошедшем нет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, дети самостоятельно уехали к родственнице в гости. Мобильных телефонов при себе у них не было, поэтому связаться с братьями у близких не получилось. Однако мальчики могли взять у родителей пять тысяч рублей.

Ранее в региональном управлении МВД сообщали, что восьмилетний и 12-летний братья прежде не были замечены в самовольных уходах. Правоохранители проверяли круг знакомых мальчиков, торговые центры и другие места их возможного нахождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии нашли пропавших брата и сестру. Предположительно, подростков обнаружили в Петрозаводске.

Подростки ушли из дома примерно в 18:00, пока их мать находилась на работе. Вернувшись около 21:00, женщина начала искать детей по городу, а затем обратилась в полицию. Знакомые сообщили ей, что видели троих подростков на трассе, однако к тому моменту там уже никого не было.

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