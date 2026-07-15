Лишь капля в море: налоговая нашла у Блиновской еще один долг

Налоговая нашла у блогера Елены Блиновской еще один долг на 16 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Требование по НДФЛ с банковских вкладов рассмотрят в рамках дела о банкротстве.

Федеральная налоговая служба выставила «королеве марафонов» Елене Блиновской дополнительный счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела о несостоятельности блогера.

Речь идет о мизерной по сравнению с основными долгами сумме — всего около 16 тысяч рублей. Инспекторы управления ФНС по Кировской области установили, что Блиновская не уплатила налог на доходы физических лиц с процентов по вкладам за 2023 год. Требование будет рассмотрено арбитражем без вызова сторон и проведения отдельного заседания.

Этот штраф — лишь капля в море финансовых претензий к создательнице «Марафона желаний». Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом еще в конце 2024 года по собственному заявлению, запустив распродажу имущества. С тех пор в реестр кредиторов выстроилась очередь — ФНС требует около 1,2 миллиарда рублей, банк ВТБ — порядка 270 миллионов, а Сбербанк заявил сразу два иска на восемь и 13 миллионов рублей.

Сама Блиновская в марте прошлого года получила пять лет колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот средств. От наказания за налоговую недоимку ее освободили за истечением срока давности, но суд взыскал в казну арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Позже срок лишения свободы сократили до четырех с половиной лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Блиновской Олег Останин считает, что его дочь смогла свыкнуться с новой профессией в колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.