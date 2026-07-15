Захарова иронично отреагировала на идею переименовать Украину в Русь

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Поводом для комментария стало предложение бывшего главы МИД Украины Бориса Тарасюка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала идею переименовать Украину в Русь. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«То есть от «укров» уже киевский режим отказался? Теперь они «русы»?» — отметила дипломат.

Поводом для такого высказывания стало заявление бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка. Он предположил, что в случае переименования страны самым подходящим названием могла бы стать Русь, связав это с историей Киевской Руси.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что украинские власти переименовали более 80 улиц в Чернобыльской зоне отчуждения в рамках политики декоммунизации.

Так, в Припяти проспект Ленина получил название Центральный, а улица Героев Сталинграда стала улицей Защитников Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала варварством кражу танка-памятника в Харьковской области.

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