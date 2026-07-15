Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Кроме того, уничтожены пункты расположения боевиков ВСУ и иностранных наемников в 153-х районах.

Вооруженные Силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной сети, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также места хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия.

Кроме того, уничтожены пункты расположения украинских боевиков и иностранных наемников в 153-х районах.

Ранее Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань» нанесли удар по газораспределительной станции в Краматорске в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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