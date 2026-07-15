Могли взять деньги и уйти: двое братьев из многодетной семьи пропали в Свердловской области
В Свердловской области пропали двое несовершеннолетних братьев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Мобильных телефонов у мальчиков с собой нет. Однако они могли стащить у родителей пять тысяч рублей.
В Первоуральском муниципальном округе Свердловской области организованы поиски двух несовершеннолетних братьев, пропавших 14 июля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее дети не уходили из дома без разрешения, а заявления в подразделение по делам несовершеннолетних на семью не поступали.
Мобильных телефонов у мальчиков с собой нет. Однако братья могли взять у родителей пять тысяч рублей.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил, что всего в семье воспитываются четверо сыновей.
«Кроме двух пропавших, есть 11-летний и еще один совсем кроха, ему всего годик», — сообщил он.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют места, где могут находиться братья, опрашивают их знакомых и осматривают торговые центры.
Также рассматривается версия, что дети могли самостоятельно отправиться к бабушке, проживающей в деревне Коуровка.
В отношении матери мальчиков составили административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии нашли пропавших брата и сестру. Предположительно, подростков обнаружили в Петрозаводске.
О пропаже детей стало известно утром 13 июля. Они собирались пешком добраться из Кондопоги до Петрозаводска, расстояние между которыми составляет около 57 километров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.