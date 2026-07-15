Краснодарский Ван Дамм: хулиган получил 14 суток за шпагат между двумя авто у собора

Хулиган получил 14 суток за шпагат между двумя авто у собора в Краснодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суд назначил мужчине и его соучастнику административный арест.

Ленинский районный суд Краснодара арестовал двух хулиганов из Краснодара. Мужчины записали провокационный ролик на фоне собора Александра Невского.

Их признали виновными в административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов».

Нарушители возрастом 19 и 23 лет заехали на территорию храма на двух машинах, после чего один из них встал между ними, уперевшись ногами в проемы боковых стекол дверей в стиле актера Жана Клода Ван Дамма. Видео с их дерзкой выходкой опубликовали в Сети.

Суд ознакомился с материалами и признал дебоширов виновными.

Это не первый случай, когда тех, кто проявляет неуважение к религии, настигает справедливое наказание. Ранее на Пасху житель Тулы получил трое суток административного ареста за то, что пугал верующих в маске беса во время крестного хода. Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.