Власти в Латвии могут полностью запретить русский язык в государственных СМИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Позиция Сейма нарушает права русскоязычного населения страны.

В Латвии пытаются убрать русский язык из медиапространства. Комиссия Сейма уже приняла решение об ограничении контента. Сейчас его доля в изданиях составляет 2,5%.

Власти также рассматривают вопрос о полном исключении русского из государственных СМИ. И считают, что даже на русскоязычных коммерческих радиостанциях реклама должна звучать только на латышском.

Напомню, масштабную кампанию развернул министр культуры страны. В частности, он ввел жесткие правила для всех учреждений, которые относятся к его ведомству, запретив публикации на русском языке на сайтах, вывесках и любых других материалах.

Как сегодня заявили в Кремле, такая позиция латвийских властей нарушает права русскоязычного населения страны.

«Реакция здесь может быть только осуждение, это невозможно не осуждать, потому что поражаются в правах огромное количество жителей страны. Это не новая политика латвийских властей — ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика, и здесь можно выразить только полное неприятие», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.