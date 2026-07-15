Удар по американским базам: как Иран ответил на очередную атаку США

Фото, видео: Vahid Salemi/ТАСС; 5-tv.ru

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Трамп ночью собрал экстренное совещание в ситуационном центре.

Конфликт на Ближнем Востоке переходит в новую фазу. В Тегеране заявили, что больше не связаны меморандумом о взаимопонимании из-за атак Вашингтона. И после этого силы исламской республики нанесли массированный удар по американским базам сразу в нескольких странах. Наращивают обстрелы и сами Штаты, там уже пригрозили нацелиться и на объекты энергетики. За стремительной эскалацией в регионе следит корреспондент «Известий» Мария Забелышинская.

Ракетные залпы озарили эту ночь на Ближнем Востоке. Иран нанес существенный удар по американской инфраструктуре в регионе. В Кувейте уничтожен ключевой логистический центр. Ракета поразила склад с топливом для американской авиации. Пожар не могут потушить до сих пор.

В Иордании серьезные повреждения получила авиабаза, где размещены американские истребители и дроны. Вооруженные силы США в результате лишились нескольких стратегических беспилотников MQ-9 Reaper. При атаке на военные объекты в Бахрейне Тегеран использовал кассетные боеприпасы. Силы ПВО королевства не справились с таким натиском.

Взрывы гремели и в Объединенных Арабских Эмиратах. Последствия подобных ударов публикует КСИР. На этих кадрах — разрушенная авиабаза в Катаре.

Как пишет близкий к Белому дому портал Axios, Трамп ночью собрал экстренное совещание в ситуационном центре. Обсуждали усиление ударов по исламской республике. И судя по всему, уже приступили к выполнению плана. Еще накануне Вашингтон бомбил Иран в течение пяти часов. Сегодня же атака продолжалась уже семь.

Целятся в основном по объектам вблизи Ормузского пролива: это ракетные площадки, склады БПЛА, базы Военно-морских сил и системы береговой охраны. Взрывы зафиксировали также в ключевых для Тегерана точках — это порт Бендер-Аббас и остров Кешм. Там расположены крупные нефтяные хабы, а также военные базы, обеспечивающие контроль над Ормузским проливом. Системы ПВО республики сработали и вблизи атомной электростанции Бушер.

Дональд Трамп прямо заявил, что под огонь попадет критическая инфраструктура.

«Энергетические объекты я оставлю напоследок, но удары, конечно, будут нанесены и по ним. Мы атакуем их сегодня ночью. Мы повторим удары завтра ночью. Мы продолжим атаки и следующей ночью. А через неделю, когда их положение станет совсем печальным, наступит очередь и электростанций», — сказал президент США Дональд Трамп.

Словесную баталию поддержали и в Тегеране. В КСИР также пригрозили нарастить атаки, в том числе по системе связи Starlink. Тем более что в Иране официально признали: меморандум о взаимопонимании, который Тегеран и Вашингтон подписали около месяца назад, более не действует.

«Они возобновили военные действия против Ирана. Разумеется, они столкнулись с решительным ответом наших вооруженных сил. В таких условиях Иран не считает себя связанным какими-либо обязательствами. Как вы видите, меморандума о взаимопонимании больше не существует. США приняли все необходимые действия, чтобы уничтожить этот документ», — сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Одним из ключевых пунктов договора было открытие Ормузского пролива. Поэтому после возобновления боевых действий Иран сразу же его заблокировал. А все танкеры, пытающиеся пересечь его нелегально, становятся мишенями для исламской республики. В КСИР предупредили — акватория останется закрытой, пока Вашингтон продолжает атаки.

И хотя в Белом доме грозятся перехватить контроль над проливом, там уже ищут обходные пути для перевозки нефти. Как пишет западная пресса, именно этот вопрос накануне обсуждали лидеры США и Ирака.

«США продвигают переговоры о строительстве трубопровода, который будет транспортировать нефть из Ирака в Сирию. Этот маршрут позволит обойти Ормузский пролив и снизит влияние Ирана на мировые поставки энергоносителей в будущем», — сообщает Bloomberg.

Подобные планы свидетельствуют о том, что США готовятся к затяжным боевым действиям. И хотя обе стороны на словах привержены к дипломатическому урегулированию, на деле пока только наращивают взаимные удары.

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