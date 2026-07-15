Задержание с поличным и робот-сапер: кадры предотвращения ФСБ теракта в Югре

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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На допросе подозреваемый рассказал, как начал работать на Украину.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания и допроса гражданина, который готовил теракт на нефтяном предприятии в Тюменской области по заданию спецслужб Киева.

На кадрах — наблюдение за перемещениями мужчины через объектив беспилотного летательного аппарата (БПЛА). ФСБ проследила, как он пробрался к тайнику, в котором была спрятана бомба, и забрал ее. Через минуту к нему подбежали сотрудники оперативной группы и задержали. Взрывпакет извлекли с применением специального саперного робота.

На допросе фигурант рассказал, как согласился работать на украинских боевиков. По его словам, в начале 2026 года он вступил в переписку с украинским разведчиком и получил от него задачу совершить теракт на одном из нефтяных предприятий в городе Нягань.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанный по указанию Киева изъял из схрона самодельное взрывное устройство с боевой частью зарубежного производства массой 1,5 килограмма, а также электронный детонатор и таймер. У мужчины также нашли мобильные телефоны, в которых была переписка с украинским куратором.

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