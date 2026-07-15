Звезда сериала «Удивительная миссис Мейзел» Джош Гризетти ушел из жизни в 44 года

Фото: © Getty Images/Daniel Zuchnik/Contributor

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Друг актера рассказал о предположительной причине его смерти.

Умер американский актер Джош Гризетти, знакомый зрителям по сериалу «Удивительная миссис Мейзел». Об этом Daily Mail сообщил его близкий друг и коллега Роб Макклюр.

«Мне пока не под силу даже попытаться это понять. От всей души сочувствую его жене и семье, которым сейчас приходится принимать эту реальность», — поделился Макклюр, назвав случившееся катастрофической потерей.

По его словам, Гризетти покончил жизнь самоубийством.

За плечами 44-летнего артиста было более десятка кино- и телеработ. Российским поклонникам он запомнился по ролям в проектах «Хорошая борьба», «Тезки» и «Сестра Джеки».

Помимо съемок, Гризетти блистал на Бродвее и передавал опыт молодым талантам, преподавая сценическое мастерство в Калифорнийском государственном университете, Университете Лойолы в Мэримаунте и Колледже Фуллертона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл.

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