Токийский дрифт: в Японии 77-летний актер сбил женщину и уехал

В Японии 77-летний актер наехал женщине на ногу и скрылся

Фото: © Getty Images/The Asahi Shimbun/Contributor

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Пострадавшая получила травму лодыжки, но успела снять номера лихача на телефон.

В Токио 77-летний актер театра Кабуки Косабуро Накамура (настоящее имя — Хирофуми Като) сбил женщину и уехал. Об этом сообщила газета Japan Today.

«Актер Кабуки Косабуро Накамура добровольно допрашивается полицией в Токио в связи с предполагаемым инцидентом, в котором автомобиль, за рулем которого он находился, сбил и ранил женщину», — пишет издание.

Местная полиция сообщила, что авария произошла в районе Синдзюку около 17:45 9 июля. Накамура подозревается в том, что наехал на женщину-пешехода, которая шла впереди. Женщина закричала от боли, но артист уехал, не остановившись. Японка сфотографировала машину и сообщила о ДТП в полицию. В больнице у нее обнаружили незначительную травму лодыжки левой ноги.

Во время допроса, на который актер явился добровольно, он объяснил, что не счел аварию серьезной.

«Я наехал на нее, но не думал, что это было достаточно серьезно, чтобы привести к травме», — сказал Накамура.

Не все ДТП обходятся «малой кровью». Ранее в Санкт-Петербурге суд назначил водителю Даниилу Войнову 5,5 года колонии-поселения по делу о смертельной аварии, в которой погибла девушка.

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