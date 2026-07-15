Съедобно ли? Необычную посылку из Таиланда обнаружили российские таможенники
В посылке из Таиланда в Воронеж таможенники обнаружили 185 жуков и скорпионов
Фото, видео: пресс-служба центральной почтовой таможни; 5-tv.ru
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Стоимость груза приблизительно равна 11,5 тысячи рублей.
Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили в посылке жуков и скорпионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В посылке, следовавшей из Таиланда в Воронеж, находились 125 азиатских лесных скорпионов характерного черного цвета с крупными клешнями и 60 ярких переливающихся жуков-листоедов с «лягушачьими» лапками. О содержании отправления стало известно после того, как посылку пропустили через рентген-установки.
В декларации отправитель указал, что внутри находятся «сушеные съедобные насекомые», стоимость которых приблизительно равна 11,5 тысячи рублей. Однако необходимые для подобных грузов сопроводительные документы отсутствовали.
Каждое животное было упаковано отдельно: прикреплено к картонной подложке и запечатано в целлофан.
«Подкарантинный товар запретили к ввозу по решению специалистов Россельхознадзора. Посылка возвращена отправителю», — уточнила пресс-секретарь Центральной почтовой таможни Ксения Гребенкина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в контейнерах с замороженной рыбой в порту Санкт-Петербурга обнаружили огромную партию кокаина на десять миллиардов рублей. Это в сотни раз превышает стоимость самого легального груза.
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