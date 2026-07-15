ЕС продлил «защиту» украинцам до 2028 года с одним условием

ЕС продлил защиту украинцам до 2028 года с военным условием

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Страны Евросоюза договорились продлить «временную защиту» для покинувших Украину до 4 марта 2028 года, но одновременно ввели жесткое ограничение для новых заявителей. Об этом сообщается в официальном релизе Совета ЕС.

Отныне временная защита будет предоставляться исключительно тем, кто подтвердит соблюдение воинской обязанности на Украине. Министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган заявил, что такое решение продиктовано необходимостью поддержать обороноспособность Киева.

На практике беженцам придется доказывать, что они покинули страну легально. Для этого подойдет паспорт со штампом украинских властей или документ об освобождении от службы.

Новые правила коснутся только тех, кто впервые обратится за «защитой». На тех, кто уже находится под этим статусом в странах союза, ограничения не распространяются.

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