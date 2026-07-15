Содом и Гоморра: Захарова высказалась о «коалиции желающих» по Украине

Захарова сравнила «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дипломат пояснила, что эти страны воспринимают новых участников исключительно как жертв.

Страны «коалиции желающих» по Украине по своему отношению к происходящему напоминают библейские Содом и Гоморру. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Каждый, кто приходил в город, становился жертвой их безумной агрессии — желанием совершить над каждым звероподобный акт. <…> И вот оттуда этот образ желающих, это желание и страсть, абсолютная расчеловеченная нагота страсти», — подчеркнула она.

Дипломат пояснила, что объединившиеся государства ставят собственное «желание» превыше всего, а новые люди в их среде автоматически превращаются в мишени.

Ее слова прозвучали на фоне свежих военно-политических договоренностей — 13 июля девять европейских стран, включая членов коалиции, условились создать с Киевом альянс для отражения ударов баллистических ракет. Предполагается слить воедино оборонные базы, исследования и опыт для наращивания системы ПРО в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Болгария отказалась участвовать в «коалиции желающих».

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