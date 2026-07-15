Загадка «Венеры» Боттичелли: муза эпохи Возрождения могла умереть из-за изнасилования

Фото: www.globallookpress.com

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У флорентийской красавицы также была опухоль мозга.

Симонетта Веспуччи, ставшая прообразом богини на картине «Рождение Венеры», могла скончаться из-за разрыва опухоли мозга, спровоцированного жестоким насилием. Об этом сообщило Daily Mail.

Специалисты из Лондонского университета королевы Марии проанализировали исторические документы и портреты флорентийской красавицы, чтобы установить истинные обстоятельства ее внезапного ухода из жизни в возрасте 23 лет в 1476 году.

По мнению экспертов, физическое воздействие во время нападения или резкие движения ускорили повреждение оболочки гипофиза, на которой уже развивалась аденома — доброкачественная опухоль из железистой или фолликулярной ткани.

«Насильственные действия при изнасиловании могли способствовать ускорению разрыва оболочки гипофиза, которая уже была поражена опухолью, что и привело к ее смерти», — отметил старший автор исследования Паоло Поццилли.

Ученые применили алгоритмы распознавания лиц к пяти изображениям Симонетты и обнаружили явные признаки заболевания. В частности, характерное косоглазие Венеры, которое в XV веке считалось чертой благочестия, на самом деле могло быть симптомом растущего новообразования.

Дополнительные детали биографии девушки подтверждают теорию о стремительно развивающемся недуге. Письма современников, включая Пьеро Веспуччи и Лоренцо Медичи, описывают последние дни Симонетты, когда она страдала от невыносимых мигреней, галлюцинаций, рвоты и высокой температуры после обморока на балу.

Еще одним медицинским доказательством стала картина Боттичелли под названием «Аллегорический портрет женщины», где у модели, не имевшей детей, заметны признаки лактации.

Доктор Домициана Нарделли пояснила, что выделение молока вместе с изменениями черт лица является классическим симптомом пролактин-секретирующей аденомы мозга.

Несмотря на то, что врачи того времени диагностировали у Веспуччи туберкулез, современные технологии указывают на трагическую гибель от осложнений опухоли.

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