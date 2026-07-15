«Поглотили меня»: принцесса Диана оставила тайные послания для жен сыновей

Фото: www.globallookpress.com/Capital Pictures

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Мать принцев Гарри и Уильяма была убеждена в существовании заговора со стороны британских спецслужб.

Принцесса Диана записала секретные кассеты с напутствиями для будущих жен своих сыновей, принцев Уильяма и Гарри, еще в 1993 году. Об этом сообщило Radar Online.

В этих записях, которые оставались скрытыми от широкой публики более 30 лет, содержатся пророческие слова, адресованные Меган Маркл.

Леди Ди, словно предчувствуя свою гибель, просила избранницу Гарри об одном.

«Не позволяй им съесть тебя заживо, как они поглотили меня», —сказала принцесса.

Источники отмечают, что принц Гарри дал послушать эти записи Меган, когда они начали свои отношения. Это должно было подготовить ее к давлению со стороны королевской семьи и прессы.

Работа над аудиопосланиями велась в период, когда Диана помогала биографу Эндрю Мортону в написании книги и всерьез опасалась за свою жизнь.

По словам инсайдера, принцесса была убеждена в существовании заговора со стороны принца Чарльза и британских спецслужб. Она боялась подстроенной автокатастрофы или нападения, поэтому решила оставить материнские советы на пленке.

Гарри, получивший записи в подростковом возрасте, не смог сдержать слез на своей свадьбе в 2018 году, вспоминая мрачное напутствие матери.

В то же время для будущей супруги Уильяма, Кейт Миддлтон, Диана оставила более спокойные рекомендации, призывая ее сохранять элегантность и во всем поддерживать мужа.

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