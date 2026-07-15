ФСБ предотвратила теракт на предприятии нефтяной промышленности в ХМАО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Задержан россиянин, действовавший по заданию украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтяном предприятии в Нягани (ХМАО) и задержали россиянина, действовавшего по заданию украинских спецслужб. Об этом 15 июля сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержанный по указанию куратора изъял из схрона самодельное взрывное устройство для совершения диверсии на предприятии. При осмотре места происшествия изъяты СВУ со взрывчаткой иностранного производства массой 1,5 кг, электродетонатор и таймер-замедлитель, а также мобильные телефоны с перепиской с куратором.

Подозреваемый также передавал противнику сведения об объектах топливно-энергетического комплекса в регионе. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот взрывчатых веществ и приготовление к теракту.

Накануне ФСБ показала кадры задержания исполнителя и пособника, планировавших теракт с использованием беспилотников на стратегическом предприятии в Московской области.

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