Фото: 5-tv.ru

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Мужчина был глубоко тронут искренностью и энергией своей фанатки.

Британский артист эротического жанра Лотан Картер рассказал о своей многолетней привязанности к самой верной зрительнице, которой на момент их общения было 97 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

По словам 37-летнего танцора, посвятившего работе в стриптизе 14 лет, пожилая женщина была регулярной гостьей на его выступлениях.

Картер отметил, что она выделялась среди публики своим невероятным задором, чувством юмора и полным отсутствием стеснения. Танцор признался, что новость о ее смерти стала для него настоящим ударом. Он не смог сдержать слез, так как за время работы очень дорожил общением с этой активной пенсионеркой.

«Она была уморительно смешной. Такой бойкой и бесцеремонной. Орала: «Я еще не выдохлась!» — рассказал Картер.

Помимо истории о долгожительнице, стриптизер вспомнил и забавные случаи из своей практики. Однажды на мужское шоу Dreamboys по ошибке пришла пожилая пара, которая перепутала эротическую программу с известным мюзиклом Dreamgirls.

Несмотря на конфуз, супруги не покинули зал, досмотрели программу до конца и даже приняли участие в интерактиве на сцене.

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