Керчь полностью осталась без электроснабжения после атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Объекты жизнеобеспечения переключены на резервные источники питания.

Крымский город Керчь оказался полностью обесточен в результате ночного налета украинских дронов. Об этом проинформировал глава города Иван Кошель.

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, критически важные объекты жизнеобеспечения переведены на резервные генераторы. К ликвидации последствий уже приступили все экстренные и коммунальные службы. Кошель призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.

Это уже не первый случай, когда удары ВСУ оставляют без света целые населенные пункты. 5 июля все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены из-за аналогичной атаки. Тогда губернатор региона Владимир Сальдо заверил, что специалисты приняли все необходимые меры, чтобы восстановить подачу электричества в жилые дома.

На следующий день, 6 июля, в результате атаки ВСУ без электричества остался Севастополь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.